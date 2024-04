PVT-Module: Neue Hoffnung für Solarindustrie in Deutschland?

PRODUKTION - 16.12.2023, Sachsen, Leipzig: Eine Solaranlage ist auf dem Dach einer Leipziger Schule installiert. Die Zahl der auf kommunalen Dächern in Sachsen installierten Photovoltaikanlagen steigt. So erzeugte Leipzig auf den kommunalen Dächern bis Jahresende 2023 mehr als 1000 Megawattstunden Strom pro Jahr durch Photovoltaik. Bis Ende 2023 sollen in der Messestadt insgesamt 23 Leipziger Schulen, eine Sporthalle, eine Feuerwache und eine Kita über eine solche Anlage verfügen. (Luftaufnahme mit Drohne) Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Große Player wie Meyer Burger versuchen ihr Glück daher lieber in den USA . Die Firma Sunmaxx hingegen hat sich entschieden, gerade in Deutschland eine große Produktionsstätte aufzubauen - und zwar für Solarmodule. Wie zukunftsfähig kann das sein?

Solarindustrie in Deutschland in der Krise

Es könnte alles so schön sein: Sonnenstrom gilt angesichts von Klima- und Energiekrise als große Hoffnung. Und tatsächlich ist die Nachfrage nach Solaranlagen anhaltend groß , der Bedarf an Solarmodulen in Deutschland entsprechend hoch.

Allerdings gibt es ein Problem: Deutsche Solarmodul-Hersteller profitieren von dieser Entwicklung kaum. Mit den Billigprodukten aus China können einheimische Firmen kaum konkurrenzfähig mithalten. Ein Faktor, der auch ein ambitioniertes Ziel der EU in weite Ferne rücken lässt: Bis 2030 sollen insgesamt 40 Prozent der grünen Schlüsselindustrien - darunter die Solarbranche - in Europa produziert werden.

Innovationen als Chance für deutsche Solarbranche?

All diesen Widrigkeiten zum Trotz hat sich die Firma Sunmaxx entschieden, der Solarbranche in Deutschland eine Chance zu geben. Am 15. April 2024 eröffnet sie ihre Solarmodulproduktion in Ottendorf-Okrille bei Dresden. Das Besondere: Das Unternehmen setzt auf hocheffiziente Solarmodule, die nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Wärme produzieren. Diese PVT-Module können dann in Privathäusern, der Industrie und der kommunalen Wärmeversorgung eingesetzt werden.