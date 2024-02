Solarhersteller in Sachsen schlagen Alarm

Es passiere vor allem in Europa, weil dies der einzige Kontinent sei, der das mit sich machen lasse. Dafür sei nicht China verantwortlich, sondern wir. Meyer Burger hat seit vergangenem Jahr bereits ein Werk in den USA in Betrieb, das eigentlich in Sachsen-Anhalt an den Start gehen sollte. Außerhalb Asiens ist Meyer Burger - nach eigenen Angaben - die einzige Firma, die Solarzellen in solchen einem großen, industriellen Ausmaß produziert.