Warum die Zukunft des Heizens schon heute beginnt

... ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin.

Er ist Mitbegründer von Scientists für Future. Er wundert sich, dass wir in Deutschland über Gasheizungen und eFuels diskutieren, während China in vier Monaten so viele Photovoltaikanlagen aufbaut wie wir in den letzten 30 Jahren zusammen.