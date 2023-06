In Kontakt mit Wasser und bei Temperaturen um die 200 Grad Celsius, die in nur einigen Kilometer Tiefe herrschen, reagiert dieses Eisen und setzt Wasserstoff aus dem Wasser frei. Das kennen wir Meeresforscher schon aus heißen Quellen am Meeresboden - deren Wasser enthält immer einen gewissen Anteil an Wasserstoff. Besonders dort, wo Tiefengestein nah am Meeresboden liegt. Weil bei der Reaktion Rost entsteht, wird er "orangener Wasserstoff" genannt.