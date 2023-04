Um Wasserstoff etwa von Norwegen, Kanada, Katar und anderen ausländischen Wasserstofflieferanten nach Deutschland zu transportieren, kann Ammoniak genutzt werden. Der Vorteil: Ammoniak hat eine höhere Energiedichte als flüssiger Wasserstoff. So kann über Ammoniak bei gleichem Volumen mehr Energie transportiert werden als in Form von flüssigem Wasserstoff. Ammoniak bindet den Wasserstoff in einem chemischen Prozess an sich. "Für den Bezug aus fernen Regionen ist über die Umwandlung von Wasserstoff in Ammoniak oder synthetisches Methan auf entsprechende Tankschiffe zurückzugreifen, ähnlich wie beim Bezug von LNG", erläutert Höhler.