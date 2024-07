Starkes Schwitzen im Sommer: Was tun gegen Schweißgeruch?

Sommer, Sonne, Schweiß: Das schöne warme Wetter bringt auch so manchen Nachteil mit sich. Was kann man gegen das lästige Schwitzen unternehmen?

Warum schwitzen wir?

"Zu schwitzen ist eine Reaktion des Körpers als Anpassung an Herausforderungen der Umwelt", sagt Hans-Michael Mühlenfeld, stellvertretender Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Für die Schweißproduktion kann es verschiedene Gründe geben, am wichtigsten ist die Thermoregulation.

Heizt der Körper zu sehr auf - durch Außentemperatur oder Bewegung - transportiert er über Schweißdrüsen Wasser an die Körperoberfläche, erklärt der Experte. Verdunstet diese, entsteht eine Verdunstungskälte, um die Temperatur zu regulieren.

Neben der Thermoregulation gibt es weitere Situationen, in denen der Körper Schweiß produzieren kann. Zum Beispiel:

Schwitzen ist individuell

Für Menschen mit Grunderkrankungen beeinträchtigt Hitze die Gesundheit. Was kann man dagegen tun?

Woher kommt der Schweißgeruch?

"Schweißdrüsen befinden sich am ganzen Körper, dabei unterscheidet man zwischen ekkrinen und apokrinen", sagt Dirk Meyer-Rogge vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Ekkrine Schweißdrüsen sind über den ganzen Körper verteilt und sondern geruchslosen Schweiß ab. Apokrine Schweißdrüsen, die sogenannten Duftdrüsen, befinden sich vor allem in den Achselhöhlen und sondern einen individuellen Geruch ab.

Was man gegen Schwitzen und Schweißgeruch tun kann

Auch eigentlich geruchloser Schweiß kann zu unangenehmen Gerüchen führen. "Der Geruch entsteht durch eine bakterielle Besiedelung am Körper", sagt Hans-Michael Mühlenfeld. Es sind die Bakterien, die den Duft verursachen. Dagegen hilft duschen. "Wer das Bedürfnis hat, mehrmals am Tag zu duschen, kann dies tun. Aber am besten nur mit Wasser", rät Dermatologe Meyer-Rogge. Dies sei ausreichend, um oberflächliche Gerüche zu beseitigen. Duschgele und Seifen sollten eher sparsam verwendet werden, da sie den natürlichen Säureschutzmantel der Haut zerstören.