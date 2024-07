Lidrandentzündung: Was hilft, wenn sie nicht weg geht

Wenn das Augenlid entzündet ist

Eine Lidrandentzündung, medizinisch Blepharitis, zeigt sich in der Regel an der Wimpernbasis der Lider. Neben den typischen Symptomen wie Rötung und Schwellung des Auges sieht man manchmal auf den entzündeten Lidern auch Schuppen oder Krusten. Die meisten Betroffenen klagen zudem über ein Fremdkörpergefühl.

Ursachen für eine Lidrandentzündung

Akute Lidrandentzündungen werden meist durch Bakterien, Viren oder eine Allergie , zum Beispiel gegen Kontaktlinsenflüssigkeiten, ausgelöst. Ein weiterer Grund sind Verstopfungen in den Talgdrüsen der Lider, den sogenannten Meibom-Drüsen. Die Drüsen produzieren ein öliges Sekret, das den Tränenfilm des Auges vor Verdunstung schützt. Hauterkrankungen wie eine Neurodermitis oder Rosazea begünstigen die Verstopfungen. Daher leiden Menschen mit diesen Erkrankungen vermehrt an Lidrandentzündungen.

Diesen kleinen Parasiten hat jeder auf der Haut. Er setzt sich gern in Hautschuppen fest.

Juckende rote Flecken am Körper nach einem Besuch im Grünen - das kann der Biss einer Grasmilbe sein. Ihre Larven lauern in Gräsern. Wie sich Bisse erkennen und behandeln lassen.

Larven lauern in Gräsern

Ohne Behandlung können Komplikationen auftreten

Wird eine Lidrandentzündung nicht behandelt, können sich Gerstenkörner oder Hagelkörner bilden. Auch mit den Wimpern kann es zu Problemen kommen. Sie können ausfallen oder schief wachsen. Oft haben Betroffene zudem eine begleitende Bindehautentzündung. Dann gerät das ganze Auge in Gefahr.

Es kann sich so weit entwickeln, dass Blutgefäße von der Bindehaut auf die Hornhaut wachsen. Die gehören da gar nicht hin.

Lidrandentzündung mit Hausmitteln behandeln

Oft liest man den Tipp, verdünntes Babyshampoo zu verwenden. Auch viele Augenärzte empfehlen das. Für die Anwendung taucht man am besten ein Wattestäbchen erst in das Babyshampoo und dann in abgekochtes, abgekühltes Wasser ein.