Hygiene im Nagelstudio: Was ein gutes Nagelstudio ausmacht

Kinder ab sieben Jahren dürfen die Dienste eines Nagelstudios in Anspruch nehmen, da die Leistung keine dauerhafte Veränderung am Körper darstellt und somit unter den Taschengeldparagraph (§ 110) des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) fällt. Dieser besagt, dass Menschen ab sieben Jahren rechtswirksame Geschäfte auch ohne Zustimmung der Eltern abschließen können. Sie müssen nur ihre eigenen Mittel verwenden, in der Regel also das Taschengeld.



Sollte ein Kind oder jüngerer Teenager gegen den Willen der Eltern ein Nagelstudio besuchen und es gibt im Nachhinein Beschwerden, entfernen die meisten Anbieter die künstlichen Nägel aus Kulanz wieder. Geld gibt es in der Regel nicht zurück.