Tipps für Brillenträger: Pflegen und Putzen der Brille

Wer seine Brille gründlich und schonend reinigen will, nutzt ein Ultraschallbad. Mikrofeine Schwingungen erzeugen in dem Wasserbad kleine Vakuumbläschen, die den Schmutz nach wenigen Minuten entfernen, heißt es vom KGS. Wer keinen Ultraschallreiniger zu Hause hat, kann zur Optikerin oder zum Optiker seines Vertrauens gehen. Dort wird der Service meist kostenlos angeboten. Giovanni Di Notos Tipp: "Es gibt auch Brillenshaker, die ganz simpel anzuwenden sind: Wasser, Reinigungsmittel und Brille in den Shaker geben und schütteln." So werden auch die Rillen, in denen die Gläser eingefasst sind, gereinigt.