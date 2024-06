Deutsche Bahn: Bahncard 25 und 50 ab jetzt nur noch digital

Maximilian Heitkämper, Digitalexperte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, betrachtet die Umstellung als zumutbar, unter anderem, da immer mehr Menschen ihre Dokumente per Smartphone verwalten würden. Christof Stein, Sprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, merkt jedoch bezüglich exklusiver digitaler Angebote an, dass diese "zwingend niedrigschwellig, kostenlos, tracking- und barrierefrei sein" müssten. Auch sollten sie nicht nur in bestimmte Betriebssysteme oder Stores verfügbar sein.