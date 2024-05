München: Roboterhund hilft Bahn im Kampf gegen Vandalismus

Ein Roboterhund als Helfer im Kampf gegen Vandalismus - damit hat die Münchner S-Bahn in Bayern in einem mehrwöchigen Test gemischte Erfahrungen gemacht. Man habe beim Einsatz des Geräts namens "Spot" zwar "wertvolle Erfahrungen zu möglichen Einsatzszenarien gesammelt", sagte ein Bahnsprecher in München.