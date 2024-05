Bahn: Infrastruktur verschlechtert - Investitionsbedarf hoch

Auch die Bahn sieht laut dem Bericht "besonderen Handlungsbedarf". Mit einem großangelegten Investitionsprogramm will sie in den kommenden Jahren Dutzende, vor allem hochbelastete Streckenabschnitte umfassend modernisieren. Start ist in diesem Jahr auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die während der Bauarbeiten für rund fünf Monate vollständig gesperrt wird.