Neue Hausordnung: Bahn verbietet Kiffen an Bahnhöfen

Trotz der Cannabis-Legalisierung sollen Joints an deutschen Bahnhöfen tabu sein - die Deutsche Bahn passt ihre Hausordnung entsprechend an. "Dabei orientieren wir uns an dem gesetzlichen Verbot von Cannabis-Konsum tagsüber in Fußgängerzonen oder im Umfeld von Schulen und Spielplätzen, mit dem insbesondere der Konsum in der Nähe von Kindern und Jugendlichen unterbunden wird", sagte ein Bahnsprecher ZDFheute.