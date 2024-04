Cannabis-Altfälle und Amnestie: Das große Jammern der Justiz

190.000 Prüfungen allein in Hessen?

Bremen hat Durchsicht bereits abgeschlossen

Nur wenig Digitalisierung im Strafvollzug

Dass der Umgang mit Cannabis-Altfällen die Justiz in einigen Bundesländern an die Belastungsgrenze bringt, scheint auch mit dem Stand der Digitalisierung zusammenzuhängen. Eine zielgenaue elektronische Suche nach den für die Amnestie in Frage kommenden Fällen scheint in keinem Bundesland möglich.