Cannabis-Strafenkatalog: "Bußgelder sind unverhältnismäßig"

"Ich werde jetzt nicht die Maßnahmen der einzelnen Länder kommentieren. Es sieht so aus, dass im Cannabis-Gesetz Bußgeldspannen benannt sind. Also wir setzen einen Bußgeldrahmen und die Länder setzen das Cannabis-Gesetz in ihrer Verantwortung um. Und unser Bußgeldrahmen bietet einen Handlungsspielraum." (Sprecherin des Gesundheitsministeriums)