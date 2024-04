JuicyFields: Internationale Razzia in Cannabis-Betrugsfall

Investment-Plattform JuicyFields : Cannabis-Betrug: Internationale Großrazzia

von Lucas Eiler 12.04.2024 | 18:54 |

In einem millionenschweren Betrugsfall mit Cannabis-Investments haben Hunderte Einsatzkräfte in zahlreichen Ländern Häuser durchsucht. Auch in Deutschland gab es Festnahmen.