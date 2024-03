Kryptobörse FTX: Bankman-Fried drohen bis zu 100 Jahre Haft

In dem Krimi um den Milliardenbetrug des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried dürfte heute das letzte Kapitel beginnen. Denn US-Richter Lewis Kaplan soll in New York über das Strafmaß für den einstigen Shooting-Star der Kryptoszene entscheiden. Die US-Staatsanwälte fordern 40 bis 50 Jahre Haft für SBF, wie er in der Szene auch genannt wurde. Doch die Strafe könnte auch deutlich höher ausfallen.