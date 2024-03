Milliardenschatz in Sachsen: Was tun mit 50.000 Bitcoins?

Als "Wale" gelten in der Krypto-Welt Investoren, die mindestens 1.000 Bitcoins in ihren Wallets, den digitalen Portemonnaies halten. Es war kein "Wal", sondern das BKA, und es ging auch nicht um 1.000, sondern um 50.000 Bitcoins, wie der Online-Dienstleister "Arkham" veröffentlichte. Verschoben aus einer Wallet namens "Movie2k.to" in eine Wallet, die von "Arkham" dem BKA zugeordnet wurde. 50.000 Bitcoins im Wert von damals zwei Milliarden Euro.

Geschichte beginnt bei kostenloser Streamingplattform

Die Geschichte beginnt Anfang der 2000er, lange vor Netflix und Co. Damals tummelten sich kostenlose Streamingplattformen im Netz. So eine stellte ab 2011 auch ein Berliner Immobilienhändler mit einem polnischen Programmierer "Movie2k.to" online und bot den Nutzern 880.000 Filme zur kostenlosen Ansicht.

Beide verdienten an Werbung für Glücksspiele oder Pornoseiten oder an Abofallen. Teile der Gewinne investierten sie in Immobilien und in eine noch weitgehend unbekannte "Krypto-Währung" namens Bitcoin, die damals teils noch für unter 100 Euro zu haben war.