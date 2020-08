Bitcoin, Industrie 4.0: Eine digitale Datenkette soll die Welt verändern

Die digitale Datenkette Blockchain steckt bereits hinter der Kryptowährung Bitcoin. Daten werden auf ihr dezentral dokumentiert, verschlüsselt und transparent gespeichert. So sind sie für jede Person oder Maschine einsehbar und mit den richtigen Zugangsdaten zu entschlüsseln.



Von der Bestellung der Teile über die Fertigung bis zur Produktabnahme: Die Blockchain hat das Potenzial, Unternehmen im Sinne der "Industrie 4.0" vollständig zu vernetzen. Viele Firmen investieren deshalb bereits in entsprechende Projekte.



Blockchain soll nach dem Willen seiner Befürworter aber schon bald auch viele andere Lebensbereiche erfassen, in Teilen Banken und Verwaltungen überflüssig machen. Doch wie sollen diese technologischen Prozesse funktionieren und wie viel Energie wird dafür benötigt?