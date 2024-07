Bitcoin-Absturz: Was das BKA damit zu tun hat

Nun hat dieser im Januar den Behörden freiwillig 50.000 Bitcoins übergeben , in die er und die Mitbetreiber der Webseite ihre Einnahmen investiert hatten. Dadurch wollte er Strafminderung erreichen. So ist die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden beziehungsweise das Bundeskriminalamt an diesen digitalen Schatz gekommen - denn 50.000 Bitcoins sind nach aktuellem Kurs rund drei Milliarden Euro wert. Diese Bitcoins finden nun offenbar teilweise ihren Weg auf den Markt, werden also in Schüben verkauft.