Rekord: BKA stellt zwei Milliarden Euro in Bitcoins sicher

Die Bundesrepublik wird damit zu einem der größten Halter von Bitcoins in Deutschland. An der Spitze der Staaten, die Bitcoins halten, liegen nach einem Bericht des "Wall Street Journal" die USA mit 200.000 Bitcoins, die von Cyberkriminellen beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen in Sachsen richten sich gegen einen 40 und einen 37 Jahre alten Mann.