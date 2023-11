FTX-Gründer Bankman-Fried muss in Haft

US-Bezirksrichter Lewis Kaplan folgte bei einem Gerichtstermin am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Kautionsentscheidung zurückzuziehen, weil Bankman-Fried versucht habe, Zeugen zu beeinflussen. Seine Verteidigung kündigte Berufung an.

Bankman-Fried zahlte Kaution von 250 Millionen Dollar

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, gewaltige Summen von Anlegern von seiner Plattform abgezweigt und damit Luxusimmobilien gekauft, Spenden an Politiker getätigt und riskante Finanzgeschäfte abgewickelt zu haben.

Schwere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Vor zwei Wochen verlangte die Staatsanwaltschaft, Bankman-Fried in Haft zu nehmen, weil er der "New York Times" private Aufzeichnungen seiner Ex-Freundin Caroline Ellison gegeben habe, um deren Ruf zu schädigen. Außerdem habe er versucht, mögliche Geschworene zu beeinflussen und eine verschlüsselte Nachricht an den Chefsyndikus von FTX geschickt.