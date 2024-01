Krypto-Falschmeldung: Angriff auf X-Konto von Börsenaufsicht

Eine gefälschte Mitteilung hat kurzzeitig Euphorie in der Kryptobranche ausgelöst. Abgeschickt wurde sie vom offiziellen Account der US-Börsenaufsicht SEC auf der Online- Plattform X (ehemals Twitter) . Demnach schien der Weg zur Zulassung börsengehandelter Bitcoin-Fonds in Form von ETFs frei zu sei. Doch wenig später teilte der Behörden-Chef Gary Gensler mit, die Ankündigung sei falsch gewesen. Der SEC-Account bei X sei gehackt worden. Die Online-Plattform bestätigte das am Vormittag.