Selbstoptimierung durch Morgenroutine?

Für Christian Benedict ist die Mitgliedschaft - zumindest in dieser Form - ein weiterer Baustein des um sich greifenden Selbstoptimierungswahns. Einer, der nur für die wenigsten in ein gesundes Lebenskonzept passt. "Unsere innere Uhr liebt Vorhersehbarkeit und Wiederholungen. Sie kann durch Routinen den Körper beispielsweise darauf vorbereiten, dass es bald Zeit ist zu schlafen und ihn dazu bringen, schon mal herunterzufahren", sagt der Neurowissenschaftler, der an der Universität Uppsala in Schweden zum Thema Schlaf forscht.