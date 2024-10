Winterzeit: Was gegen Winterblues und Müdigkeit hilft

Viele Menschen kennen das: Sie sind in der dunklen Jahreszeit öfter niedergeschlagen und ständig müde. Doch woher kommt das?

Am letztem Oktoberwochenende wird die Uhr von drei auf zwei Uhr zurückgestellt. Eine Stunde - das klingt nach nicht viel. Kann dies etwa den Körper beeinflussen? "Das kommt auf die Person an", sagt Kneginja Richter. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Schlafmedizin sowie Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). "Es gibt Menschen, die hypersensibel auf die Zeitumstellung reagieren. Sie merken es vor allem durch Müdigkeit und fühlen sich träge", so Richter. Die meisten Menschen jedoch hätten sich nach etwa einer Woche auf die neue Zeit eingestellt.