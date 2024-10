Ätherische Öle: Was sie sind und warum Vorsicht geboten ist

Ihnen werden vielfältige Wirkungen nachgesagt: Ätherische Öle. Sie sollen beruhigen, entspannen, aufheitern und sogar verschiedene Beschwerden lindern. Schenkt man den Versprechen der Anbieter auf Social-Media-Plattformen Glauben, dann sind Orangenöl, Lavendel, Kamille, Fichte & Co. angeblich wohltuende Heilmittel.

Ätherische Öle gelangen durch Einatmen, Einreiben oder Einnehmen in den Körper und können tatsächlich positive Effekte haben, beispielsweise bei Erkältungsbeschwerden . Doch manche Anbieter werben mit irreführenden Aussagen - offenbar, um den Absatz zu steigern. Haben die Produkte tatsächlich die beworbenen Effekte?

Ätherische Öle sind hochkonzentrierte Pflanzen-Essenzen. Sie werden aus Blättern, Blüten, Fruchtschalen, Wurzeln, Harzen, Samen oder Rinden destilliert oder gepresst. Die meisten ätherischen Öle bestehen neben beispielsweise Alkoholen, Estern und Ketonen vor allem aus Terpenen, also aus flüchtigen organischen Substanzen. Weil sie rückstandslos verdunsten, verflüchtigen sie sich im "Äther". Beim Verdunsten verbreiten sie einen intensiven Duft. Von Aromatherapie ist die Rede, wenn mit ätherischen Ölen Beschwerden behandelt werden sollen.

Der Ringelblume werden einige heilende Eigenschaften nachgesagt. In Salben etwa ist sie ein beliebter Inhaltsstoff. Aber bei der Anwendung von Calendula ist auch Vorsicht geboten.

Werbeversprechen 1: "Ätherische Öle sind unverfälschte Naturprodukte"

"Diese Worte sollen offenbar suggerieren, dass ätherische Öle nur Vorteile haben und harmlos seien", sagt Maria Leidemann vom VerbraucherService Bayern. Das ist jedoch nicht der Fall. Denn in derart extrem starken Konzentrationen wie in einem ätherischen Öl würde ein Produkt in der Natur niemals vorkommen.