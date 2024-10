Krankmeldung und Krankschreibung: Das müssen Sie wissen

Wie meldet man sich mit der elektronischen Krankmeldung beim Arbeitgeber krank und was gibt es sonst zu beachten?

Besonders in den kalten Monaten häufen sich die Krankheitsfälle. Wer also aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, muss unverzüglich beim Arbeitgeber Bescheid geben.

Was müssen Arbeitnehmer tun?

Die Krankmeldung muss sofort am ersten Tag erfolgen, damit der Arbeitgeber umplanen kann. Er legt auch fest, wie Sie sich krankmelden müssen. Gesetzlich geregelt sind Erkrankungen, die länger als drei Tage dauern. Danach müssen Sie ein ärztliches Attest (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz AU) vorgelegen. Der Arbeitgeber kann die AU nur dann am ersten Tag verlangen, wenn es so im Arbeitsvertrag steht.