Period Positivity: Das steckt hinter dem Trend

Bei einer Endometriose wachsen gutartige Wucherungen, die aus gebärmutterschleimhautartigem Gewebe bestehen, außerhalb der Gebärmutterhöhle. Häufig befinden sie sich im unteren Bauch- beziehungsweise Beckenraum, an Eierstöcken, in tieferen Wandschichten der Gebärmutter sowie in Eileitern. Die Betroffenen haben meist krampfartige Schmerzen, manchmal auch chronische Rücken- und Bauchschmerzen , die während des Zyklus auftreten. Endometriose ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung mit etwa zwei Millionen erkrankten Frauen in Deutschland und einer der häufigsten Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch.