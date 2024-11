Koffein in Form von hochkonzentriertem Pulver wird auf Social-Media-Plattformen wie TikTok als leistungssteigerndes Mittel beworben - vor allem beim Krafttraining. In geringen Mengen vor dem Training eingenommen, sollen sich damit bessere Ergebnisse erzielen lassen.

Koffein-Pulver: Gefahren bei Überdosisierung

Überdosis von Koffein-Pulver endet in Einzelfällen tödlich

Schwere oder tödliche Vergiftungen mit hochkonzentriertem oder reinem Koffein-Pulver seien laut BfR selten, dennoch kommen sie in Einzelfällen vor. So etwa bei einer jungen Frau aus Deutschland . Ohne über die Dosierungsempfehlung Bescheid zu wissen, hatte sie versehentlich zwei Teelöffel hochkonzentriertes Koffein-Pulver zu sich genommen - etwa neun Gramm. Trotz intensivmedizinischer Versorgung verstarb sie. Vergleichbare Fälle seien laut BfR auch aus anderen Ländern bekannt.

Exakte Dosierung von Koffein-Pulver kaum möglich

Die Menge an reinem Koffein-Pulver ist gleich der Menge an Koffein. In 0,2 Gramm Pulver sind also auch 0,2 Gramm Koffein enthalten, was in etwa einer Messerspitze entspricht. Solche geringen Mengen sind mit einer herkömmlichen Küchenwaage oder einem Messlöffel kaum exakt abzumessen.