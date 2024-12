Deutschlandticket wird teurer

Höherer Mindestlohn

So ist der Mindestlohn gestiegen

Für Beschäftigte in der Altenpflege erhöht sich ab dem 1. Juli 2025 der Mindestlohn: für Pflegefachkräfte auf 20,50 Euro pro Stunde; für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 17,35 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 16,10 Euro.

Höhere Kosten für Autofahrer

Der CO2-Preis erhöht sich 2025 wie geplant weiter von 45 auf 55 Euro pro Tonne - zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das Geld fließt nicht in den Bundeshaushalt - daher ist der umgangssprachliche Begriff CO2-Steuer irreführend -, sondern in Klima- und Transformationsfonds. Autofahrer müssen also auch 2025 mit höheren Kraftstoffpreisen rechnen. Der ADAC beziffert den Anstieg grob mit rund drei Cent pro Liter, allerdings hänge der letztendliche Preis auch von anderen Faktoren wie zum Beispiel dem Ölpreis ab.