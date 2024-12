Teures Gas, kalter Winter: Was heißt das für Verbraucher?

In diesen Tagen kostet Erdgas fast so viel wie noch nie in diesem Jahr. Seit Anfang der Woche hält sich der Preis für Gas pro Megawattstunde über 48 Euro. Damit ist er fast auf dem Rekordniveau von 49,55 Euro im November vor einem Jahr.

Nicht nur der Gaspreis beschäftigt die Menschen, sondern auch die Frage, ob die Erdgasspeicher genügend gefüllt sind. Laut Vorgaben der EU-Kommission muss der Füllstand in der EU am 1. Februar mindestens 50 Prozent betragen. Zuvor war bis zu diesem Zeitpunkt eine Füllmenge von 45 Prozent vorgeschrieben.

Gas: Entwarnung bei den Füllständen

Kalter November zieht die Preise nach oben

Der Preis regelt sich in der Volkswirtschaft bekanntlich über Angebot und Nachfrage. Wenn also genügend Gas vorhanden ist, wie kommt es dann, dass sich die Preise dennoch auf solch hohem Niveau bewegen? Am Markt wird das mit einem ungewöhnlich schnellen Abbau der Gasvorräte erklärt.

Dies hat offenbar mit einer vergleichsweise kalten Witterung im November zu tun. Die Heizperiode begann dieses Jahr früher als im Jahr 2023. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Gas sehr hoch. Außerdem weht momentan in Deutschland recht wenig Wind. Da stehen viele Räder still und es wird weniger Strom durch Windenergie produziert. Dadurch hat sich der Gasverbrauch zur Stromgewinnung ebenfalls erhöht.

Gasrechnung kommt mit einem Jahr Verzögerung

Nun stehen wir in der ersten Dezemberwoche noch relativ am Anfang des Winters. Für alle, die mit fossiler Energie heizen, könnte es in den nächsten Monaten relativ teuer werden. "Das liegt zum einen daran, dass die Heizkosten mit einem Jahr Verzögerung zugestellt werden, so dass die teuren Gaspreise erst jetzt wirksam werden", erklärt Kemfert.