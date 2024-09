Heizen: Wie Geothermie die Wärmewende sichern soll

Bohrungen in Kilometertiefe, noch viel tiefer als die heimische Erdwärmepumpe - die Münchner Anlage soll rund 75.000 Menschen mit Wärme versorgen. Dabei spielt die Technik bislang keine große Rolle in Deutschland. Wieso?

Was ist Geothermie - und wieso kommt die Wärmewende erst jetzt?

Unmengen warmer Wasserreservoirs schlummern im deutschen Boden. Die Tiefengeothermie will sich die Temperaturen im Untergrund zunutze machen: Mittels Bohrungen wird das Wasser tausende Meter aus der Tiefe hochgepumpt und wärmt ganze Quartiere - und das klimaschonend.

Aktuell dominieren Öl und Gas die deutschen Heizungen. Nur knapp 19 Prozent des Wärmebedarfs stammte im vergangenen Jahr aus erneuerbaren Quellen, so das Umweltbundesamt. Und nur ein Bruchteil davon entfällt auf die tiefe Geothermie. Kein Wunder, erklärt die Geologin Inga Moeck von der Georg-August-Universität Göttingen.

Welche Vorteile bringt die grüne Energie aus dem Boden?

Eine Menge. Rund ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs könnte über tiefe Geothermie abgedeckt werden, schätzt das Fraunhofer IEG. Vor allem im Süden, aber auch in Norddeutschland und am Oberrhein sind die Anlagen vielversprechend.

Erdbebengefahr: Welches Risiko geht von Geothermie aus?

Im kleinen Ort Staufen bei Freiburg ging das Bohren in der Vergangenheit schief. Risse entstanden an Gebäuden in der Stadt - und die ganze Geothermie-Branche erlitt einen Image-Schaden. Ein Bohrfehler, beteuert Inga Moeck von der Universität Göttingen. Inzwischen sei die Branche gewappnet für solche Fälle.