Geothermie in Deutschland: Neue Technik bald überall möglich

Viereinhalb Kilometer in die Erde arbeiten sich die Bohrer. So tief geht ein Geothermiekraftwerk normalerweise nicht. Die neue Technik, die bei Geretsried in Bayern aufgebaut wird, gibt es bisher nur als Pilotprojekt in Nordamerika. Um sich diese Bohrungen anzuschauen, reisen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger in das kleine bayerische Örtchen.