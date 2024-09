Deutschlandticket: Wie kann der ÖPNV besser werden?

Marode Bahnhofsgebäude, Personalmangel und fehlende Verbindungsangebote im ländlichen Raum: Der Nahverkehr in Deutschland kämpft mit vielen Problemen. Gleichzeitig soll das Deutschlandticket ab Januar um 9 Euro teurer werden, darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder am Montag verständigt.

Das Abo für die bundesweite Nutzung von Bussen und Bahnen im Nah und Regionalverkehr würde dann 58 Euro im Monat kosten. Die täglichen Ärgernisse für viele Nutzer aber bleiben. Woran hakt es bisher beim Nahverkehr in Deutschland - und was müsste sich für einen attraktiveren ÖPNV ändern?

Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an 58 Euro pro Monat kosten. Die Verkehrsminister der Länder verständigten sich auf eine Erhöhung um 9 Euro ab dem 1. Januar 2025 – das kommt nicht überall gut an.

Branchenverband sieht Finanzierung als Knackpunkt

Die Finanzierungsstruktur des ÖPNV in Deutschland ist komplex. Bund, Ländern und Kommunen bezuschussen den Nahverkehr in erheblichem Umfang.

Wir müssten eigentlich in den Großstädten und Ballungsräumen massiv in Taktverdichtungen investieren und in ländlichen Räumen Geld in die Hand nehmen, um ein verlässliches ÖPNV-Grundangebot zu betreiben

Regionale Unterschiede bei ÖPNV-Netz

Auf ein weiteres Problem wies der VDV im Juni hin : Es fehlen Fahrer für Busse und Bahnen. So gibt es laut dem Branchenverband in Deutschland derzeit etwa 100.000 Busfahrer - das sind bereits heute 20.000 weniger als eigentlich gebraucht würden, so die Einschätzung des VDV. Bei personellen Engpässen müssten Verkehrsunternehmen deshalb teilweise den Betrieb einschränken. Dazu komme die demografische Entwicklung.

Die Verkehrsunternehmen müssen bereits nach Lösungen suchen: so fahren in Mannheim auch Studenten Straßenbahnen. Andere Verkehrsunternehmen versuchen wegen des Fachkräftemangels gezielt Geflüchtete für den Fahrdienst zu werben.

Mobilitätsforscher: Politischer Wille fehlt

Wenn der politische Wille da sei, bekomme man auch den Personalmangel in den Griff, so Knie. Doch diesen vermisst der Mobilitätsforscher bisher. "Statt Automobilität mit Milliarden zu subventionieren, muss mehr Geld in den ÖPNV fließen", findet Knie. In seinen Augen kann ein attraktiverer ÖPNV im ersten Schritt nur über den Preis realisiert werden:

Das sieht auch der Fahrgastverband "Pro Bahn" so. "Ein Sprung auf 54 Euro wäre in Ordnung gewesen, ein Sprung auf 58 Euro kommt mir zu hoch vor", sagte der Bundesvorsitzende Detlev Neuß der Düsseldorfer "Rheinischen Post" am Montag. Knie ist der Meinung, dass man mit der jetzigen Aussicht auf weitere Preissteigerungen in der Zukunft das Vertrauen der Menschen in eine langfristige Verkehrswende verspiele. Deutschland sei zudem bei der baulichen Attraktivität der bestehenden Haltestellen und Bahnhöfe "sehr weit zurück".