Wohngeld: Verbraucherzentrale warnt vor Online-Portal

In der Wohngeldstelle in Dresden stapeln sich die Akten. Eine schnelle Bearbeitung ist hier Fehlanzeige, obwohl man das Wohngeld sogar online beantragen kann. Das wird jedoch kaum genutzt, weil niemand davon weiß.

Falsche Weiterleitung kann zu Verlust von Ansprüchen führen

Wer einen Antrag bei dem durch das Unternehmen SSS Software Special Service betriebene Portal gestellt habe, "sollte davon ausgehen, dass dieser nicht beim zuständigen Sozialleistungsträger eingegangen ist", erklärte die Verbraucherzentrale. Zwar gibt das Unternehmen demnach an, den Antrag an das zuständige Amt geleitet zu haben, in Wirklichkeit ging es aber regelmäßig an das Bundesbauministerium.