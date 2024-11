Aus für Prio-Brief: Briefe werden teurer und langsamer

Wer es beim Briefversand eilig halt, der muss in Deutschland ab kommendem Jahr ein Einschreiben versenden. Der sogenannte Prio-Brief werde Ende 2024 eingestellt, teilte die Deutsche Post an diesem Montag mit. Stattdessen sollen teurere Einschreiben ermöglichen, dass eine Sendung besonders schnell ankommt.

Außerdem hat die Bundesnetzagentur Post endgültig grünes Licht für höhere Briefpreise gegeben. Der Regulierer räumt dem Bonner Konzern aber weniger Spielraum für Preiserhöhungen ein als dieser gefordert hatte. Erlaubt sind jetzt Preiserhöhungen beim Brief von durchschnittlich 10,48 Prozent.

Briefporto künftig bei 95 Cent?

An 141 Standorten fehlen im ländlichen Raum Postfilialen, wo sie eigentlich wegen der Einwohnerzahl des Ortes Pflicht wären. Ein automatisierter Service soll Abhilfe schaffen.

Standardbriefe werden aber nicht nur teurer. Auch ihre Zustellung könnte nun länger dauern. Bisher waren die meisten Briefe, die 85 Cent kosten, am nächsten Tag da - auch ohne Prio-Aufpreis. Das ändert sich: 2025 wird der Zeitdruck für die Post abgeschwächt, dann muss das Gros der Briefe erst nach drei Tagen ankommen. Der Prio-Brief fällt ganz weg. Die Post begründete das Produkt-Aus damit, "dass Briefe nicht mehr die gleiche Eilbedürftigkeit wie vor 20 Jahren haben, als es noch nicht die breite Konkurrenz durch elektronische Medien gab."

Normale Briefe werden länger unterwegs sein

Außerdem spielt die Reform des Postgesetzes eine Rolle, die Anfang 2025 greift: Dann würde beim Prio-Brief Umsatzsteuer fällig, beim Einschreiben ist das nicht der Fall. Wer künftig also einen eiligen Brief hat, der muss ein Einschreiben verschicken. Das werde "das Produkt für die schnellere Briefzustellung sein", so die Post.