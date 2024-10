Anfeindungen gegen Post-Mitarbeiter: Was Zusteller erleben

Erst am Dienstag äußerte Nikola Hagleitner, Vorständin für das deutsche Post- und Paketgeschäft der DHL Group, öffentlich ihre Erschütterung darüber, dass Anfeindungen und Attacken zum Arbeitsalltag vieler Mitarbeitenden gehörten, insbesondere rassistischer Natur

Zustellerin erzählt von ihren Erfahrungen

Zustellerin Bianca Taner, die in diesem Artikel nicht mit echtem Namen genannt werden möchte, kann ein Lied davon singen:

Meist sind es böse Beleidigungen, die ich hier im Wortlaut gar nicht wiedergeben will, und das wegen absoluter Kleinigkeiten.

Taner liefert seit 2017 Post und Pakete in einer westdeutschen Stadt aus.

An 141 Standorten fehlen im ländlichen Raum Postfilialen, wo sie eigentlich wegen der Einwohnerzahl des Ortes Pflicht wären. Ein automatisierter Service soll Abhilfe schaffen.

In einer bestimmten Ecke ihrer Stadt rufe sie zur Sicherheit immer einen Kollegen an, der im Notfall innerhalb von ein paar Minuten zur Stelle sein könne. Denn sobald sie dort das Zustellauto parke, sei sie umgeben von Menschen, die sie bedrängen und auf sie einreden. "Dort habe ich immer den Kollegen im Ohr und er hört mit. Dann weiß er: Wenn er mich jetzt eine Weile nicht mehr hört oder es lauter wird, sollte er kommen."

In dieser Gegend wurde Taner auch schon einmal ausgeraubt: "Ich habe das Zustellauto zwar abgeschlossen, aber jemand muss auf der anderen Seite gelauert haben und vorher die Beifahrertür aufgemacht haben. An die Pakete kam er zwar nicht heran, aber mein Portemonnaie und die Papiere hat er geklaut. Ich und ein Nachbar dort haben noch versucht hinterherzurennen", erzählt Taner. Seitdem sei sie in der Gegend besonders vorsichtig.