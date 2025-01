Die natürliche Säuerung ist eines der ältesten Konservierungsverfahren für Gemüse. Vermutlich wurde milchsaure Nahrung schon vor Beginn des Ackerbauzeitalters, also vor mehr als 10.000 Jahren, verwendet. Sicher ist, dass bereits zu Zeiten des griechischen Arztes Hippokrates im 4. Jahrhundert vor Christus das Einsäuern von Weißkohl bekannt war. In China und im antiken Rom stellte man Sauerkraut her und bewahrte es in Tonkrügen auf. Heutzutage bekommt man frisches Sauerkraut auf Märkten und in Metzgereien.