Gutes zum Wochenende: Super-Food - alte Technik, neuer Trend

für immer mehr Menschen sind sie so etwas wie Superfood: fermentierte Lebensmittel. Fermentation ist eine uralte Methode, die seit einiger Zeit zum hippen Trend geworden ist und sogar Einzug in viele Sterneküchen hält. Seit Jahrtausenden fermentieren Menschen Lebensmittel, ursprünglich um sie länger haltbar zu machen und das weltweit. Kimchi, Miso, Kefir und natürlich unser Sauerkraut kennt jeder. Kapitän James Cook nahm auf seinen Segelreisen Sauerkraut mit, als Mittel gegen Skorbut, eine Krankheit, die durch Vitamin-C-Mangel verursacht wird.

Fermentierte Lebensmittel haben eine Vielzahl guter Eigenschaften. Bakterien in fermentierten Lebensmitteln tragen zur Vielfalt in unserer Darmflora, auch als Mikrobiom bezeichnet, bei. Je vielfältiger die Darmflora ist, desto gesünder ist sie, und das verringert das Risiko für verschiedene Krankheiten. Menschen mit einem diversen Mikrobiom leiden seltener an Entzündungen, Diabetes oder Bluthochdruck. Ein intaktes Darm-Ökosystem ist aber auch wichtig für die psychische Gesundheit: Über 90 Prozent des Glückshormons Serotonin werden im Darm produziert. Das Hormon wirkt auf unser Gehirn und beeinflusst unsere Stimmungslage.