Tipps für den Einkauf im Supermarkt - so geht's günstiger

Einige Apps funktionieren durch Spracheingabe, so entfallen Eintippen und Schreibfehler. Andere Apps haben integrierte Rezeptdateien oder schlagen Produkte vor, die zur Saison passen und dadurch nachhaltiger und preisbewusster sind.



Für größere Personengruppen bieten sich Apps an, in denen sich mehrere Listen erstellen lassen oder Benachrichtigungen untereinander möglich sind. Voraussetzung dafür ist, dass alle in der App die Mitteilungserlaubnis aktiviert haben.



Darüber hinaus gibt es auch Anwendungen, die die Gewohnheiten analysieren und je nach Filter Preisvergleiche anstellen oder Angebote und Supermärkte in Standortnähe vorschlagen.



Wer Werbung umgehen oder Abokosten sparen will, nutzt die im jeweiligen Smartphone vorinstallierten Apps für Erinnerungen oder Notizen. Sie bestehen meist aus einer einfachen Liste, die beim Einkauf abgehakt wird.