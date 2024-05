Bio-Schnittblumen: Der Blumenstrauß für das gute Gewissen

Konventionell angebaute Schnittblumen wachsen in Monokulturen heran. Darin können sich Schädlinge schneller vermehren, deshalb kommen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. In den Anbauländern wie Kenia, Kolumbien oder Ecuador werden sie meist ohne Schutzkleidung ausgebracht.



Die Pflanzen wachsen nicht in der Erde, sondern in einem chemischen Substrat heran. Um hohe Ernteerträge zu erzielen, werden chemische Düngemittel verwendet. In den Gewächshäusern garantieren Beheizung sowie Kunstlicht ganzjährig ein großes Blumenangebot. In Verbindung mit den langen Transportwegen verursacht das hohe Treibhausgasemissionen. Die Blumensträuße werden in Einwegplastik-Verpackungen angeboten.