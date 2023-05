Neben dem Valentinstag ist kein anderer Tag im Jahr für die Blumenbranche so wichtig wie der Muttertag an diesem Sonntag. In der Woche vor dem Muttertag werden doppelt so viele Sträuße verkauft wie in einer normalen Woche. Doch angesichts hoher Inflation schauen die Menschen noch genauer aufs Geld - Blumen gelten eher als verzichtbar.