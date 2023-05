Muttertag

2023 jährt sich der Muttertag in Deutschland zum 100. Mal. Er geht auf die Frauenbewegung in USA und Großbritannien zurück. In Deutschland wurde der Tag auf Initiative des Verbands Deutscher Blumengeschäftinhaber am 13. Mai 1923 erstmals gefeiert. Die Nationalsozialisten nutzten ihn für ihre Propaganda und machten ihn zum Feiertag. In der DDR wurde am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Ein gesetzlicher Feiertag ist der Muttertag in der Bundesrepublik nicht.