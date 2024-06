Vier Gründe: Warum die Jobintegration bei Ukrainern dauert

Manch einem in der Union oder FDP geht die Arbeitsmarktintegration aber nicht schnell genug: Gerade erst forderte Alexander Dobrindt von der CSU , Kriegsflüchtlinge in die Ukraine zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. Das Problem: Würde diese Forderung in die Tat umgesetzt, würde sie vor allem Frauen treffen. Was dann mit ihren Kindern passieren würde? Darauf liefert Dobrindt keine Antworten.