Publizistin Anne Applebaum: Kampf den Autokraten dieser Welt

Am Sonntag endet die Frankfurter Buchmesse mit der Verleihung des Friedenspreises an die Historikerin Anne Applebaum. Peter Twiehaus traf die Preisträgerin und andere Autoren vor Ort.

Pro Aufrüstung und Abschreckung

Applebaum ist eine Friedenspreisträgerin, die für Aufrüstung und Abschreckung plädiert. Die explizit mehr Waffenlieferungen an die Ukraine fordert, um dem Krieg dort ein Ende zu setzen, da Diplomatie alleine die Probleme dort nicht lösen könne.

"Dies ist ein Krieg, der irgendwann zu Ende ist, sobald die Russen aufhören zu kämpfen", sagt sie. Erst wenn Russland die Ukraine als souveränen Staat anerkenne - erst dann könne man verhandeln und diplomatisch agieren. "Wir müssen diese Ära des russischen Imperialismus zu Ende bringen", so Applebaum.

Russland ist der letzte Imperialstaat in Europa, der letzte Staat, der glaubt, dass er das Recht hat, Nachbarn anzugreifen und sich dort einzunisten.

Zu Gast mit "Die Achse der Autokraten"

Auf der Frankfurter Buchmesse war Applebaum auch auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat zu Gast mit ihrem neuen Buch "Die Achse der Autokraten". Schon der Untertitel macht klar, wie sich Diktatoren ihrer Ansicht nach gegenseitig an der Macht halten: mit "Korruption, Kontrolle, Propaganda". Autoritäre Regimes haben ihre ganz eigenen Mechanismen. Nur wenn wir verstehen, wie die Autokraten von heute agieren und wie sie weltweit vernetzt sind, können wir dem etwas entgegensetzen und unsere von ihnen attackierte Demokratie schützen - davon ist die Pulitzer-Preisträgerin überzeugt.

In meinem Buch rufe ich nicht zu einem neuen Kalten Krieg auf. Ich rufe dazu auf, unsere eigenen Gesellschaften zu reformieren, unsere eigenen Demokratien zu stärken.

