Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij stellte am 16. Oktober vor der Werchowna Rada seinen so genannten Siegesplan vor. Der Plan, der aus fünf Punkten und drei geheimen Anhängen besteht, knüpft den Sieg an ein dauerhaftes, umfassendes Engagement des Westens für die Ukraine, wozu unter anderem die Einladung Kiews in die NATO sowie die Entsendung westlicher Streitkräfte in die Ukraine gehören.