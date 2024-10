Ukraine-Krieg: Wie Selenskyjs "Siegesplan" aufgebaut ist

Die Ukraine sollte sofort und ohne weitere Bedingungen in die Nato eingeladen werden. Der Plan räumt ein, dass eine Mitgliedschaft in weiter Ferne liegt, argumentiert aber, dass bereits eine Einladung zur Mitgliedschaft sowohl als starke Abschreckung für Russland als auch als Garant für das anhaltende Engagement des Westens zur Unterstützung der Ukraine dienen würde. Außerdem, würde eine Einladung an die Ukraine auch dem russischen Volk zeigen, dass Putin geopolitisch durchaus besiegt werden kann.