Ukrainische F-16 im Kampfeinsatz

Wegen des drohenden Beschusses durch die Flugabwehr operieren die ukrainischen F-16 bisher in den ungefährdeten Teilen des ukrainischen Luftraums.

Militärexperte Lange ist sicher, dass die Ukraine die Kampfjets bereits einsetzt. Welchen Effekt sie haben, werde sich aber erst in Wochen oder Monaten zeigen.

Russische Luftverteidigung tief gestaffelt

Wegen des drohenden Beschusses durch die Flugabwehr operieren die ukrainischen F-16 bisher in den ungefährdeten Teilen des ukrainischen Luftraums und fliegen nicht in die Nähe der Frontlinie. Sobald sie damit beginnen, werden sie unweigerlich einige Verluste durch Flugabwehrfeuer erleiden.

Die F-16-Jets seien sehr kostengünstig und "effektiv in der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern", berichtet Anne Brühl, ZDF-Korrespondentin in Odessa.

Begrenzte Bewaffnung

Drittens ist die derzeit für die F-16 verfügbare Bewaffnung wahrscheinlich bisher recht begrenzt, sowohl was die Anzahl als auch die Variabilität angeht. Ausgehend von den kaum vorhandenen visuellen Belegen hat die Ukraine bereits die älteren Luft-Luft-Raketen AIM-120B AMRAAM und AIM-9M Sidewinder erhalten, möglicherweise auch deren modernere Variante AIM-9X.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Operation aus dem sicheren Hinterland heraus

An diesem Modus Operandi wird sich in naher Zukunft wohl nichts ändern, solange es der Ukraine nicht gelingt, die russische Luftverteidigung, insbesondere in den Frontgebieten, ausreichend zu schwächen.