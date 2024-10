Selenskyj fordert beim EU-Gipfel Taurus-Raketen von Scholz

Für seinen "Siegesplan" zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Zugeständnissen gedrängt. Deutschland müsse für Angriffe auf russische Ziele endlich Raketen hoher Reichweite an die Ukraine liefern und einer Beitrittseinladung der Nato zustimmen, sagte Selenskyj am Donnerstag nach einem Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Deutschland müsse "den Willen zur Unterstützung" der Ukraine beweisen, forderte Selenskyj in einer Pressekonferenz auf dem EU-Gipfel.