Warum Deutschlands Wirtschaft von der Ukraine abhängt

Als "Goldmine" bezeichnete der prominente US-Senator Lindsey Graham die Ukraine vor ein paar Wochen in einem TV-Interview des Senders CBS. Sie könnte das reichste Land in ganz Europa sein, fügte er hinzu.

Mehr als eine Kornkammer

Reichtum unter der Erde

Laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums hat sich der Markt für kritische Mineralien in den letzten fünf Jahren auf über 320 Milliarden Dollar verdoppelt. Und er wird sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich noch einmal verdoppeln.

Deutschland als wachstumsschwache Ökonomie, die schleunigst in die Zukunft gehen muss, könnte vom ukrainischen Reichtum unter der Erde nur profitieren. Die ukrainischen Vorkommen an seltenen Mineralien seien einzigartig und die größten in Europa, betont Kosmehl.

In der EU wird die Ukraine daher als strategischer Partner angesehen, der zur Unabhängigkeit von China und Russland beitragen kann. Das Potenzial der Ukraine, Spitzentechnologien und eine umweltfreundliche Wirtschaftspolitik aktiv zu unterstützen, liege im Eigeninteresse der EU, schreibt die Bertelsmann Stiftung in einer Studie.

Ukraine ist digitaler

Der Sektor der Informationstechnologie gilt weltweit als einer der vielversprechendsten Wirtschaftszweige für die Zukunft. Die Ukraine ist in diesem Bereich bestens positioniert: Trotz des Krieges ist die digitale Innovationskraft des überfallenen Landes besonders widerstandsfähig. In den letzten Jahren hat sich die ukrainische IT-Branche besonders dynamisch entwickelt.

Nicht zu Unrecht beklagen ukrainische Geflüchtete in Deutschland die veralteten Methoden in Ämtern, aber auch im Alltag. Die deutschen Behörden sowie die Wirtschaft haben in der Ukraine eines ihrer Vorbilder, was die Digitalisierung angeht.